FlixBus відновив два міжнародні маршрути з України до Польщі

Найбільший автобусний перевізник у Європі FlixBus продовжує розширяти мережу своїх рейсів між Україною і країнами ЄС. На цей раз компанія анонсувала відновлення двох популярних маршрутів до Польщі.

Так, зелені автобуси найбільшого оператора пасажирських перевезень у Європи FlixBus курсуватимуть з Чернівців до Кракова і Варшави. Крім цього, маршрутом, що прямує до польської столиці, можна буде добратися і до Любліна. Відновлені міжнародні рейси починають обслуговувати уже відсьогодні, 6 січня.

Читайте також Зимові канікули: коли відпочиватимуть школярі у Польщі

Повні маршрути відновлених нових ліній FlixBus

№3232: Чернівці – Коломия – Івано-Франківськ – Львів – Краків;

– Коломия – Івано-Франківськ – Львів – №3241: Чернівці – Коломия – Івано-Франківськ – Львів – Люблін – Варшава.

Відправлення на обох маршрутах – щоденні. Автобус до Кракова відправлятиметься з Чернівців о 06:45, а прибуття заплановане на 20:00. Квиток коштує 164,99 злотих.

Після 24 лютого 2022 року FlixBus запустив 6 нових маршрутів з України до Європи. Загалом компанія налічує 14 ліній з України до 5 європейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.