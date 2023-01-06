Так, зелені автобуси найбільшого оператора пасажирських перевезень у Європи FlixBus курсуватимуть з Чернівців до Кракова і Варшави. Крім цього, маршрутом, що прямує до польської столиці, можна буде добратися і до Любліна. Відновлені міжнародні рейси починають обслуговувати уже відсьогодні, 6 січня.
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Повні маршрути відновлених нових ліній FlixBus
- №3232: Чернівці – Коломия – Івано-Франківськ – Львів – Краків;
- №3241: Чернівці – Коломия – Івано-Франківськ – Львів – Люблін – Варшава.
Відправлення на обох маршрутах – щоденні. Автобус до Кракова відправлятиметься з Чернівців о 06:45, а прибуття заплановане на 20:00. Квиток коштує 164,99 злотих.