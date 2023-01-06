Так, зеленые автобусы крупнейшего оператора пассажирских перевозок в Европе FlixBus будут курсировать из Черновцов в Краков и Варшаву. Кроме этого, по маршруту, следующему в польскую столицу, можно будет добраться и в Люблин. Возобновленные международные рейсы начинают обслуживать уже с сегодняшнего дня, 6 января.
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Полные маршруты новых линий FlixBus
- №3232: Черновцы – Коломыя – Ивано-Франковск – Львов – Краков;
- №3241: Черновцы – Коломыя – Ивано-Франковск – Львов – Люблин – Варшава.
Отправления на обоих маршрутах – ежедневные. Автобус в Краков отправляется из Черновцов в 06:45, а прибытие запланировано на 20:00. Билет стоит 164,99 злотых.