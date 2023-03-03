Біженцям доведеться реєструвати свої машини в Чехії: що варто знати українським водіям

Влада Чехії хоче посилити контроль над транспортними засобами, які належать біженцям з України. Вимушеним переселенцям потрібно буде реєструвати свої автівки. Розповідаємо, кого саме стосуватимуться нововведення.

Ввівши нові правила для українських автовласників у Чехії, тамтешня влада хоче підвищити безпеку на дорозі, а також мати чітку картину про матеріальне становище біженців. Щоправда, підготовка системи реєстрації автомобілів поки на стадії обговорення. Про це розповів речник чеського Мінтрансу Франтішек Ємелка.

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Українців зобов'яжуть реєструвати свої авто в Чехії

Наразі українські водії повинні обов'язково реєструвати машину в Чехії, якщо минуло 180 днів з моменту перетину чеського кордону. Однак це стосується лише українців, які мають посвідку на проживання. А тим водіям, хто користується тимчасовим захистом, не потрібно змінювати реєстрацію свого авто та проходити техогляд.

Міністерство транспорту готує проєкт реєстрації українських автомобілів. Якщо криза не закінчиться, нам потрібно бути впевненими в технічному стані цих машин, а також враховувати їх під час перевірки майнового стану окремих людей,

– сказав Франтішек Ємелка.

За його словами, реєстрація українських автомобілів потрібна ще й для того, щоб можна було ефективніше штрафувати порушників швидкісного режиму за допомогою автоматичної системи відеокамер і радарів.