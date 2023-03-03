Введя новые правила для украинских автовладельцев в Чехии, местные власти хотят повысить безопасность на дороге, а также иметь четкую картину о материальном положении беженцев. Правда, подготовка системы регистрации автомобилей пока находится на стадии обсуждения. Об этом рассказал спикер чешского Минтранса Франтишек Емелка.

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Украинцев обяжут регистрировать свои автомобили в Чехии

В настоящее время украинские водители должны обязательно регистрировать машину в Чехии, если прошло 180 дней с момента пересечения чешской границы. Однако это касается только украинцев, имеющих вид на жительство. Тем водителям, кто пользуется временной защитой, не нужно менять регистрацию своего авто и проходить техосмотр.

Министерство транспорта готовит проект регистрации украинских автомобилей. Если кризис не закончится, нам нужно быть уверенными в техническом состоянии этих машин, а также учитывать их при проверке имущественного положения отдельных людей,

– сказал Франтишек Емелка.

По его словам, регистрация украинских автомобилей нужна еще и для того, чтобы можно было более эффективно штрафовать нарушителей скоростного режима с помощью автоматической системы видеокамер и радаров.