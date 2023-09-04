Запрацює вже у жовтні: які будуть умови реєстру українських авто в Чехії

Чеська влада висловила бажання ввести більш суворі покарання за порушення правил паркування та перевищення швидкості, що також викликало інтерес страховиків. З 1 жовтня Український автомобільний реєстр вже стане загальнодоступним, надаючи користувачам сервіс безплатно.

Реєстр українських авто у Чехії запрацює з 1 жовтня

З початку 2024 року за відсутність реєстрації штрафуватимуть на суму до 1 200 євро. Водночас технічний стан українських автомобілів не контролюватимуть.

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Чеське Міністерство транспорту готується до запуску спеціального реєстру транспортних засобів із державними номерними знаками України, які перебувають у цій країні. Реєстр має запрацювати у жовтні цього року, а діяти – вже від початку наступного.

Від січня наступного року користувачі автівок з українськими номерними знаками повинні будуть зареєструвати їх протягом семи днів. В іншому випадку їм загрожує штраф до 30 тисяч чеських крон.

Для чого реєстр?

У відповідь на зростальну проблему ухилення українських водіїв від штрафів за порушення ПДР запроваджують новий реєстр. Головною мотивацією його впровадження є неспроможність органів державної влади та місцевого самоврядування ефективно карати порушників. Багато українських водіїв не мають обов'язкової страховки та не повідомляють місце проживання.

Точного обліку правопорушень, якщо автомобіль має іноземні номерні знаки, у Чехії немає. Реєстр допоможе штрафувати українців за порушення правил, виявлене автоматизованим пристроєм: перевищення швидкості, несанкціонована зупинка чи паркування.

За останні півтора року місцева влада стала свідком різкого зростання штрафів, які залишаються невиконаними.

Реєстр українських автомобілів у Чехії запрацює у жовтні​ / Фото Міністерство транспорту ЧР

Реєстрація має бути простою

Міністерство транспорту уже замовило у Державного центру транспортних інформаційних систем (CENDIS) створення нового електронного обліку українських транспортних засобів.

Наша мета – зробити реєстр максимально простим. У реєстрі буде транспортний засіб, пов'язаний з особою із правом тимчасового захисту. Він не міститиме всі технічні відомості про транспортний засіб, а лише найнеобхідніші параметри. Завдяки їм можна буде відстежити водія транспортного засобу, а отже, на нього можна буде накласти санкції за порушення правил дорожнього руху правил,

– пояснив речник Міністертва транспорту.

Оператор автомобіля повинен буде надати основну інформацію про себе, зокрема адресу проживання та за наявності – ідентифікаційний номер. Окрім реєстраційного номера, дані транспортного засобу також повинні містити його VIN-код. Облік українських транспортних засобів допоможе насамперед у стягненні штрафів за порушення ПДР, які фіксують, наприклад, автоматичні радари.