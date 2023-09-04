Реестр украинских автомобилей в Чехии заработает с 1 октября

С начала 2024 года за отсутствие регистрации будут штрафовать на сумму до 1200 евро. В то же время, техническое состояние украинских автомобилей не будут контролировать.

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Чешское Министерство транспорта готовится к запуску специального реестра транспортных средств с находящимися в этой стране государственными номерными знаками Украины. Реестр должен заработать в октябре этого года, а действовать уже с начала следующего.

С января следующего года пользователи автомобилей с украинскими номерными знаками должны будут зарегистрировать их в течение семи дней. В противном случае им грозит штраф до 30 тысяч чешских крон.

Зачем реестр?

В ответ на проблему уклонения украинских водителей от штрафов за нарушение ПДД вводят новый реестр. Главной мотивацией его внедрения есть несостоятельность органов государственной власти и местного самоуправления эффективно наказывать нарушителей. Многие украинские водители не имеют обязательной страховки и не сообщают место жительства.

Точного учета правонарушений, если у автомобиля есть иностранные номерные знаки, в Чехии нет. Реестр поможет штрафовать украинцев за нарушение правил, обнаруженное автоматизированным устройством: превышение скорости, несанкционированная остановка или парковка.

За последние полтора года местные власти стали свидетелями резкого роста штрафов, которые остаются невыполненными.

Реестр украинских автомобилей в Чехии заработает в октябре / Фото Министерство транспорта ЧР

Регистрация должна быть простой

Министерство транспорта уже заказало у Государственного центра транспортных информационных систем (CENDIS) создание нового электронного учета украинских транспортных средств.

Наша цель – сделать реестр максимально простым. В реестре будет транспортное средство, связанное с лицом с правом временной защиты. Он не будет содержать все технические сведения о транспортном средстве, а только самые необходимые параметры. Благодаря им можно будет отследить водителя транспортного средства, а значит, на него можно будет наложить санкции за нарушение правил дорожного движения.

– объяснил спикер Министерства транспорта.

Оператор автомобиля должен будет предоставить основную информацию о себе, в частности, адрес проживания и при наличии – идентификационный номер. Кроме регистрационного номера данные транспортного средства также должны содержать его VIN-код. Учет украинских транспортных средств поможет в первую очередь во взыскании штрафов за нарушение ПДД, которые фиксируют, например, автоматические радары.