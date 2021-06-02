Участь у найграндіознішій та найпопулярнішій гастрономічній події червня беруть понад 330 закладів громадського харчування Польщі у різних воєводствах та містах. Зарезервувати столик в улюбленому ресторані потрібно завчасно.

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Деталі акції

Гостям закладів пропонуватимуть меню із трьох позицій – закуски, головної страви та десерту. Кожен повнолітній відвідувач отримає до свого замовлення безкоштовний алкогольний коктейль Martini Fiero.

Якщо прийти компанією з понад 8 осіб, то платити доведеться лише за замовлення сімох. У межах акції кожен восьмий куштує страви коштом закладу.

Як взяти участь

зареєструватися на сайті Restaurant Week;

Restaurant Week; забронювати столик в обраному ресторані, вказавши дату, час та кількість осіб;

оплатити по 59 злотих за кожну особу та додатково по 1 злотому за попереднє бронювання;

та додатково по 1 злотому за попереднє бронювання; прийти у ресторан в обраний день та час (допускається запізнення до 20 хвилин).

Додаткові умови акції

Перебувати у закладах у межах акції Restaurant Week можна буде не довше 90 хвилин. Для груп з понад 8 осіб попереднє бронювання столиків здійснюється не через стандартну форму на сайті, а за допомогою електронного листа на поштову скриньку info@restaurantweek.pl.

Умови реєстрації для компаній з понад 8 осіб відрізняються / Фото Pexels

Скільки об'єктів беруть участь в акції

Відвідати заклади та скуштувати страви за 59 злотих можна буде не у всіх містах Польщі. З детальним списком ресторанів-учасників можна ознайомитись на офіційному сайті події, а всього територіально участь в акції бере така кількість об'єктів: