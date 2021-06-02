Участие в грандиозном и популярном гастрономическом событии июня принимают более 330 заведений общественного питания Польши в разных воеводствах и городах. Зарезервировать столик в любимом ресторане нужно заблаговременно.
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Детали акции
Гостям заведений будут предлагать меню из трех позиций – закуски, главного блюда и десерта. Каждый совершеннолетний посетитель получит к своему заказу бесплатный алкогольный коктейль Martini Fiero.
Если прийти компанией с более 8 человек, то платить придется только за заказы семерых. В рамках акции каждый восьмой получает блюда за счет заведения.
Как принять участие
- зарегистрироваться на сайте Restaurant Week;
- забронировать столик в выбранном ресторане, указав дату, время и количество посетителей;
- оплатить по 59 злотых за каждого посетителя и дополнительно по 1 злотому за предварительное бронирование;
- прийти в ресторан в выбранный день и время (допускается опоздание до 20 минут).
Дополнительные условия акции
Находиться в заведениях в рамках акции Restaurant Week можно будет не дольше 90 минут. Для групп с более 8 человек предварительное бронирование столиков осуществляется не через стандартную форму на сайте, а с помощью электронного письма на почтовый ящик info@restaurantweek.pl.
Условия регистрации для компаний более 8 человек отличаются / Фото Pexels
Сколько объектов участвуют в акции
Посетить заведения и попробовать блюда за 59 злотых можно будет не во всех городах Польши. С подробным списком ресторанов-участников можно ознакомиться на официальном сайте события, а всего территориально участие в акции принимает такое количество объектов:
- Варшава – 87;
- Вроцлав – 23;
- Труймясто – 23;
- Торунь – 5;
- Щецин – 15;
- Жешов – 11;
- Познань – 31;
- Лодзь – 31;
- Краков – 39;
- Белосток – 9;
- Вармия и Мазуры – 11;
- Силезия – 17;
- Люблинское воеводство – 17;
- Подгале – 9.