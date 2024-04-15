Влетіла на колосальні гроші: туристка таки потрапила у ресторан-пастку у Греції

Туристична сфера фактично вже повністю оговталася від пандемії коронавірусу. А це означає, що у популярних містах знову активізувалися ресторани-пастки.

Ресторанами-пастками називають заклади, які беруть завищену оплату за неякісну їжу або послуги. На жаль, їх стає все більше. Найчастіше – біля відомих туристичних локацій або у "найгарячіших" районах міст.

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Жінка потрапила у ресторан-пастку в Афінах

Однією з країн, де функціонують ресторани-пастки, на жаль, є Греція. Туристка поділилася неприємним досвідом з Афін. Жінка щойно прилетіла до міста й поїхала у Плаку – легендарний туристичний район, розташований у тіні Акрополя. Він славиться сотнями кафе та ресторанів, які працюють від ранку до ранку.

Туристка зауважила, що з дороги почувала дуже втомленою та голодною. У неї не було сил, аби ходити від закладу до закладу, порівнюючи ціни. Зрештою, жінка зайшла до одного з перших ресторанів. Візуально він видався дуже приємним.

Перший "червоний прапорець": біля входу до ресторану не було меню. А персонал вирізнявся неабиякою наполегливістю. Туристку люб'язно провели за столик, а тоді почалося справжнє жахіття. Вже зробивши замовлення, туристка зауважила, що їжа, яку приносять іншим гостям, виглядає максимально непривабливо.

Згодом з'ясувалося, що офіціант "не правильно зрозумів" замовлення й приніс набагато дорожчі страви. На смак вони були просто жахливими. Здавалося, що їх не щойно приготували, а розігріли у мікрохвильовій печі.

Туристка поскаржилася на неправильне замовлення. Однак її все одно змусили платити. Згодом жінка прочитала відгуки про заклад й збагнула, що це – масове явище.

Варто зауважити, що ресторани-пастки для туристів діють у багатьох країнах. Зокрема, дуже гостра проблема з ними в Італії, яка цього року збирається прийняти понад 400 мільйонів туристів. Поради, як не потрапити у ресторан-пастку, читайте тут.