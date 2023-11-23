Перший ресторан у Ризі отримав зірку Michelin: які страви там готують

Ресторан Max Cekot Kitchen у Латвії став першим закладом у країні, який відзначили експерти Мішлен. Він отримав свою першу зірку за високу якість кухні.

Ресторанні критики також включили ризький заклад до свого авторитетного рейтингу. Окрім Max Cekot Kitchen, до нього входять ще 22 ресторани у Латвії. Що готують в Max Cekot Kitchen і чим заклад так вразив суворих експертів Мішлен – дивіться далі.

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Перша зірка Мішлен у Латвії

Ризькому ресторану вперше присудили зірку Мішлен за якість кухні. Окрім поєднання смаків, критики відзначили хороше розташування закладу та його інтер'єр.

Max Cekot Kitchen – напрочуд вишукане місце, враховуючи його розташування в колишньому складі з цегли на околиці міста. Кожна з оригінальних страв меню-сюрпризу складається з багатьох елементів: солодкі, пікантні та кислі смаки врівноважують один одного, а чудові соуси їх ідеально доповнюють,

– написали в гіді.

Інтер'єр закладу / Фото starwinelist.com

Max Cekot Kitchen – це вишуканий сучасний ресторан латвійської кухні. Він розташований в приміщенні колишнього деревообробного заводу, віддалений від центру Риги. Інтер'єр закладу повністю створений вручну місцевими майстрами. Також у ресторані є літній сад і закриті теплиці, де вирощують свіжі овочі та зелень.

Ресторан Max Cekot Kitchen працює вже 5 років. Команда закладу пропонує гостям дегустаційне меню із 10 страв-сюрпризів. Можна замовити і вегетаріанську версію.

Ексклюзивні страви з ресторану / Фото з інстаграму maxcekot

Що таке зірки Мішлен і чому їх хочуть ресторатори

Історія мішленівських зірок починається наприкінці XIX століття. В 1889 році у маленькому французькому містечку Клермон-Ферран брати Мішлен відкрили свою компанію "Michelin" з виробництва шин.

Вони намагались збільшити продажі своїх виробів, тому придумали хитрий маркетинговий хід: у 1900 році випустили невеликий буклет "‎Червоний гід Мішлен". У ньому вони розказали автотуристам, які подорожують Францією, де знайти непогане житло, смачно поїсти, заправити автівку і купити автомобільні шини.

20 років цей букет роздавали абсолютно безкоштовно і він не був надто популярним. Проте, автори продовжували поповнювати свій довідник, додаючи туди ресторани. А найдорожчі заклади почали позначати зірочкою. З цього моменту гід став платним, хоча і за символічну ціну.

А з 1926 року політика рейтингу кардинально змінилась — з цього часу зірка поруч з назвою ресторану почала означати відмінну кухню. Система зірок Мішлен розшифровується таким чином:

* — дуже хороший ресторан у своїй категорії;

** – чудова кухня. Заради вечері в ресторані є сенс відхилитися від туристичного маршруту;

*** – чудова робота шефа. Заради ресторану є сенс їхати до країни.