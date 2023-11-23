Ресторанні критики також включили ризький заклад до свого авторитетного рейтингу. Окрім Max Cekot Kitchen, до нього входять ще 22 ресторани у Латвії. Що готують в Max Cekot Kitchen і чим заклад так вразив суворих експертів Мішлен – дивіться далі.

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Перша зірка Мішлен у Латвії

Ризькому ресторану вперше присудили зірку Мішлен за якість кухні. Окрім поєднання смаків, критики відзначили хороше розташування закладу та його інтер'єр.

Max Cekot Kitchen – напрочуд вишукане місце, враховуючи його розташування в колишньому складі з цегли на околиці міста. Кожна з оригінальних страв меню-сюрпризу складається з багатьох елементів: солодкі, пікантні та кислі смаки врівноважують один одного, а чудові соуси їх ідеально доповнюють,

– написали в гіді.

Інтер'єр закладу / Фото starwinelist.com

Max Cekot Kitchen – це вишуканий сучасний ресторан латвійської кухні. Він розташований в приміщенні колишнього деревообробного заводу, віддалений від центру Риги. Інтер'єр закладу повністю створений вручну місцевими майстрами. Також у ресторані є літній сад і закриті теплиці, де вирощують свіжі овочі та зелень.

Ресторан Max Cekot Kitchen працює вже 5 років. Команда закладу пропонує гостям дегустаційне меню із 10 страв-сюрпризів. Можна замовити і вегетаріанську версію.

Ексклюзивні страви з ресторану / Фото з інстаграму maxcekot

Що таке зірки Мішлен і чому їх хочуть ресторатори

Історія мішленівських зірок починається наприкінці XIX століття. В 1889 році у маленькому французькому містечку Клермон-Ферран брати Мішлен відкрили свою компанію "Michelin" з виробництва шин.

Вони намагались збільшити продажі своїх виробів, тому придумали хитрий маркетинговий хід: у 1900 році випустили невеликий буклет "‎Червоний гід Мішлен". У ньому вони розказали автотуристам, які подорожують Францією, де знайти непогане житло, смачно поїсти, заправити автівку і купити автомобільні шини.

20 років цей букет роздавали абсолютно безкоштовно і він не був надто популярним. Проте, автори продовжували поповнювати свій довідник, додаючи туди ресторани. А найдорожчі заклади почали позначати зірочкою. З цього моменту гід став платним, хоча і за символічну ціну.

А з 1926 року політика рейтингу кардинально змінилась — з цього часу зірка поруч з назвою ресторану почала означати відмінну кухню. Система зірок Мішлен розшифровується таким чином:

* — дуже хороший ресторан у своїй категорії;

** – чудова кухня. Заради вечері в ресторані є сенс відхилитися від туристичного маршруту;

*** – чудова робота шефа. Заради ресторану є сенс їхати до країни.