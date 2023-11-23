Ресторанные критики также включили рижское заведение в свой авторитетный рейтинг. Кроме Max Cekot Kitchen, в него входят еще 22 ресторана в Латвии. Что готовят в Max Cekot Kitchen и чем заведение так поразило суровых экспертов Мишлен – смотрите дальше.

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Первая звезда Мишлен в Латвии

Рижскому ресторану впервые присудили звезду Мишлен за качество кухни. Кроме сочетания вкусов, критики отметили хорошее расположение заведения и его интерьер.

Max Cekot Kitchen – удивительно изысканное место, учитывая его расположение в бывшем кирпичном складе на окраине города. Каждое из оригинальных блюд меню-сюрприза состоит из многих элементов: сладкие, пикантные и кислые вкусы уравновешивают друг друга, а отличные соусы их идеально дополняют.

– написали в гиде.

Интерьер заведения / Фото starwinelist.com

Max Cekot Kitchen – это изысканный современный ресторан латвийской кухни. Он расположен в помещении бывшего деревообрабатывающего завода, отдаленного от центра Риги. Интерьер заведения полностью создан вручную местными мастерами. Также в ресторане есть летний сад и закрытые теплицы, где выращивают свежие овощи и зелень.

Ресторан Max Cekot Kitchen работает уже 5 лет. Команда заведения предлагает гостям дегустационное меню из 10 блюд-сюрпризов. Можно заказать и вегетарианскую версию.

Эксклюзивные блюда из ресторана / Фото из инстаграммы maxcekot

Что такое звезды Мишлен и почему их хотят рестораторы

История мишленовских звезд начинается в конце XIX века. В 1889 году в маленьком французском городке Клермон-Ферран братья Мишлен открыли свою компанию "Michelin" по производству шин.

Они пытались увеличить продажи своих изделий, поэтому придумали хитрый маркетинговый ход: в 1900 году выпустили небольшой буклет "Красный гид Мишлен". В нем они рассказали автотуристам, путешествующим по Франции, где найти неплохое жилье, вкусно поесть, заправить автомобиль и купить автомобильные шины.

20 лет этот букет раздавали совершенно бесплатно и он не был слишком популярен. Однако авторы продолжали пополнять свой справочник, добавляя туда рестораны. А самые дорогие заведения стали помечать звездочкой. С этого момента гид стал платным, хотя и по символической цене.

А с 1926 года политика рейтинга кардинально изменилась – с этого времени звезда рядом с названием ресторана стала означать отличную кухню. Система звезд Мишлен расшифровывается следующим образом:

* – очень хороший ресторан в своей категории;

** – отличная кухня. Ради ужина в ресторане есть смысл уклониться от туристического маршрута;

*** – отличная работа шефа. Ради ресторана есть смысл ехать в страну.