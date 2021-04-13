Ресторани та бари Британії вкотре відкрилися, але не всі: нові правила для відвідувачів

Джерело:BBC
Паби, кафе та ресторани у Великій Британії після чергового локдауну знову відкриті для відвідувачів. Однак правила для закладів та клієнтів цього разу трохи змінились.
Працювати можуть винятково ті ресторани, у яких є столики на вулиці. Відвідувачам також доведеться дотримуватись низки чітких інструкцій.
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На відміну від правил, прийнятих після минулого локдауну, клієнтам тепер не обов'язково купувати не лише алкоголь, але й бодай невелику закуску. Цього разу також немає комендантської години.
Та деякі обмеження з минулого відкриття закладів все ж діють:
Карантинні обмеження у закладах Великої Британії / Фото Pexels
Хоча комендантська година і не передбачена, заклади можуть працювати до того часу доби, який прописаний у ліцензії.
Також ресторани, бари та кафе повинні:
Ті заклади, які продають алкоголь, повинні розраховувати клієнтів на вулиці. Ресторани та кафе без алкогольної продукції можуть розраховувати відвідувачів всередині закладу.
Як розраховуватимуть у закладах Великої Британії / Фото Pexels
Літні майданчики повинні бути відкритими, можуть мати накриття зверху та перегородження, які займають не більше 50 відсотків загальної площі.
Багато закладів не мають достатньо місця на вулиці, щоб приймати клієнтів. Лише 38,2 відсотка (41 100) ліцензованих підприємств ресторанного бізнесу по всій Великій Британії відповідають встановленим вимогам.
З 17 травня в Англії планують дозволити відвідувачам знаходитися всередині закладів та необмеженими групами людей. З 21 червня всі обмеження хочуть зняти, зокрема відкрити також нічні клуби.
Коли відкриють нічні клуби в Англії / Фото Pexels
У Шотландії з 26 квітня планують:
До 23 години заклади зможуть працювати приблизно на початку червня.
Кафе, бари та ресторани Уельсу відкриють літні майданчики 26 квітня. Сервіс всередині закладів буде можливим не раніше кінця травня, однак остаточного рішення слід очікувати не раніше 17 травня.
У Північній Ірландії досі не назвали жодних дат щодо відкриття закладів у будь-якому форматі.