Ресторани та бари Британії вкотре відкрилися, але не всі: нові правила для відвідувачів

Паби, кафе та ресторани у Великій Британії після чергового локдауну знову відкриті для відвідувачів. Однак правила для закладів та клієнтів цього разу трохи змінились.

Працювати можуть винятково ті ресторани, у яких є столики на вулиці. Відвідувачам також доведеться дотримуватись низки чітких інструкцій.

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Обмеження для відвідувачів

На відміну від правил, прийнятих після минулого локдауну, клієнтам тепер не обов'язково купувати не лише алкоголь, але й бодай невелику закуску. Цього разу також немає комендантської години.

Та деякі обмеження з минулого відкриття закладів все ж діють:

клієнти мають замовляти, їсти та пити винятково сидячи за столиком ;

; компанія може бути не більшою, ніж 6 осіб або складатися зі співмешканців не більше двох різних домогосподарств;

або складатися зі співмешканців не більше двох різних домогосподарств; кожен відвідувач віком від 16 років повинен пройти спеціальний тест та стати на облік у Міністерстві охорони здоров'я;

у Міністерстві охорони здоров'я; без маски можна бути винятково за своїм столиком.

Карантинні обмеження у закладах Великої Британії / Фото Pexels

Обов'язки закладів

Хоча комендантська година і не передбачена, заклади можуть працювати до того часу доби, який прописаний у ліцензії.

Також ресторани, бари та кафе повинні:

використовувати маркування соціального дистанціювання ;

; використовувати одноразові порційні соусниці;

встановити пластикові щитки між столиками;

між столиками; заохочувати клієнтів розраховуватися безконтактно.

Ті заклади, які продають алкоголь, повинні розраховувати клієнтів на вулиці. Ресторани та кафе без алкогольної продукції можуть розраховувати відвідувачів всередині закладу.

Як розраховуватимуть у закладах Великої Британії / Фото Pexels

Літні майданчики повинні бути відкритими, можуть мати накриття зверху та перегородження, які займають не більше 50 відсотків загальної площі.

Чому не всі заклади відкрилися

Багато закладів не мають достатньо місця на вулиці, щоб приймати клієнтів. Лише 38,2 відсотка (41 100) ліцензованих підприємств ресторанного бізнесу по всій Великій Британії відповідають встановленим вимогам.

Коли чекати послаблення обмежень

Англія

З 17 травня в Англії планують дозволити відвідувачам знаходитися всередині закладів та необмеженими групами людей. З 21 червня всі обмеження хочуть зняти, зокрема відкрити також нічні клуби.

Коли відкриють нічні клуби в Англії / Фото Pexels

Шотландія

У Шотландії з 26 квітня планують:

відкривати заклади з літніми майданчиками до 22 години;

дозволяти заходити всередину закладів, які не продають алкоголь до 20 години;

до 20 години; дозволяти групи до 4 людей за столиком з різних домогосподарств.

До 23 години заклади зможуть працювати приблизно на початку червня.

Уельс

Кафе, бари та ресторани Уельсу відкриють літні майданчики 26 квітня. Сервіс всередині закладів буде можливим не раніше кінця травня, однак остаточного рішення слід очікувати не раніше 17 травня.

Північна Ірландія

У Північній Ірландії досі не назвали жодних дат щодо відкриття закладів у будь-якому форматі.