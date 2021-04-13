Пабы, кафе и рестораны в Великобритании после очередного локдауна снова открыты для посетителей. Однако правила для заведений и клиентов на этот раз немного изменились.

Работать могут исключительно те рестораны, в которых есть столики на улице. Посетителям также придется придерживаться ряда четких инструкций.

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Ограничения для посетителей

В отличие от правил, принятых после прошлого локдауна, клиентам теперь не обязательно покупать не только алкоголь, но и хотя бы небольшую закуску. На этот раз также нет комендантского часа.

Но некоторые ограничения из прошлого открытия заведений все же действуют:

клиенты могут заказывать, есть и пить исключительно сидя за столиком ;

; компания может быть не более, чем из 6 человек или состоять из сожителей не более двух разных домохозяйств;

или состоять из сожителей не более двух разных домохозяйств; каждый посетитель старше 16 лет должен пройти специальный тест и стать на учет в Министерстве здравоохранения;

в Министерстве здравоохранения; без маски можно быть исключительно за своим столиком.

Карантинные ограничения в заведениях Великобритании / Фото Pexels

Обязанности заведений

Хотя комендантский час и не предусмотрена заведения могут работать до того времени суток, который прописан в лицензии.

Также рестораны, бары и кафе должны:

использовать маркировку социального дистанцирования ;

; использовать одноразовые порционные соусницы;

установить пластиковые щитки между столиками;

между столиками; поощрять клиентов рассчитываться бесконтактно.

Те заведения, которые продают алкоголь, должны рассчитывать клиентов на улице. Рестораны и кафе без алкогольной продукции могут рассчитывать посетителей внутри заведения.

Как будут рассчитывать в заведениях Великобритании / Фото Pexels

Летние площадки должны быть открытыми, могут иметь накрытие сверху и преграждения, которые занимают не более 50 процентов общей площади.

Почему не все заведения открылись

Многие заведения не имеют достаточно места на улице, чтобы принимать клиентов. Лишь 38,2 процента (41 100) лицензированных предприятий ресторанного бизнеса по всей Великобритании соответствуют установленным требованиям.

Когда ждать ослабления ограничений

Англия

С 17 мая в Англии планируют разрешить посетителям находиться внутри заведений и неограниченными группами людей. С 21 июня все ограничения хотят снять, в частности открыть также ночные клубы.

Когда откроют ночные клубы в Англии / Фото Pexels

Шотландия

В Шотландии с 26 апреля планируют:

открывать заведения с летними площадками до 22 часов;

позволять заходить внутрь заведений, которые не продают алкоголь до 20 часов;

позволять группы до 4 человек за столиком с разных домохозяйств.

До 23 часов заведения смогут работать примерно в начале июня.

Уэльс

Кафе, бары и рестораны Уэльса откроют летние площадки 26 апреля. Сервис внутри заведения будет возможным не ранее конца мая, однако окончательного решения следует ожидать не ранее 17 мая.

Северная Ирландия

В Северной Ирландии до сих пор не назвали никаких дат относительно открытия заведений в любом формате.