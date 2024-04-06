Хоча літній сезон ще не розпочався, рейтинг Golden Beach Award за 2024 рік вже оголосили. На 72 позиції опинився уельський пляж Фрешвотер Вест. Саме там відбувалися зйомки фільму "Гаррі Поттер і смертельні реліквії".

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Щороку Фрешвотер Вест відвідують тисячі шанувальників легендарної історії. Окрім того, там також відбувалися зйомки фільму "Робін Гуд" Рідлі Скотта.

Також наголошують, що Фрешвотер Вест – рай для серферів. Водночас туристів попереджують: хоча пляж славиться "найкращими в окрузі хвилями", він підійде для людей з досвідом, навчатися там не вийде.

Усі охочі можуть прогулятися Фрешвотер Вестом та помилуватися місцевими пейзажами. Древній Уельс зачаровує з першого погляду й наче телепортує у древні часи Короля Артура, чарівника Мерліна, чаклунки Моргани та славетних лицарів.



Магічний Фрешвотер Вест / Getty Images

Екологи просять не приносити шкарпетки

Оскільки Фрешвотер Вест – місце, де помер Добі, у пам'ять про ельфа поттеромани приносили туди шкарпетки. Вітер розносив їх пляжем та навіть кидав у море. З часом екологи звернулися до людей та попросили їх утриматися від цього вияву символізму, бо сотні шкарпеток руйнують пляж.