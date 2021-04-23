С 24 апреля 2021 года в Венгрии заработают кафе, рестораны и летние террасы. Затем откроют двери театры, кинотеатры, цирки, тренажерные залы, бассейны, бани, библиотеки. Разрешено будет также находиться на трибунах во время спортивных мероприятий. Но все эти опции будут доступны только для вакцинированных лиц.

Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан заявил в интервью Kossuth Radio. Без документа, подтверждающего вакцинацию, человек не сможет посещать заведения, которые возобновят работу.

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Объяснение

Вы сможете посетить эти места только с сертификатом безопасности,

– предупредил Виктор Орбан.

То есть, чтобы зайти в ресторан или посетить спортивное событие, человек должен предоставить подтверждение того, что он сделал по крайней мере одну прививку из двух рекомендованных.

Напомним, что представители стран Европейского Союза согласовали технические характеристики цифровых ("зеленых") COVID сертификатов. Об этом сообщала пресс-служба Еврокомиссии.