Художниця представила там 15 творів на домотканих килимах. Організацією виставки зайнялися у Центрі українського мистецтва.

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"Мистецький репортаж на килимі"

Вишневська – родом з Одещини. Жінка понад 20 років працювала у сфері журналістики. Натомість мистецтвом почала займатися вже у зрілому віці. Каже, що кожна робота для неї – це мистецький "репортаж на килимі". Кураторка виставки у Лос-Анджелесі Оленка Каліш підкреслила, що українка володіє вкрай унікальною технікою

Усюди або килими, або живопис, а це як мікс – змішана техніка. Ми вирішили показати її саме для української громади, бо це виставка про збереження коду ідентифікації,

– пояснила вона.

Сама мисткиня каже, що для неї Україна – як мальва. "Це така дорожня квітка, яка має надзвичайну силу й росте у будь-яких умовах, її не треба поливати. Вона має дивовижну силу виживати", – підкреслила Вишневська.

Детальніше про роботи художниці

Роботи Вишневської – про пошук національної ідентичності, етнічні меншини в Україні та війну. На одному з килимів вона показала весну 2014 року в Донецьку. На іншому ж – розповіла історію тамтешньої родини: показала бабусю, яку в 1930-ті роки вислали до Сибіру, та її внучку, якій довелося втікати з міста через його окупацію.



Бабуся та її онука з окупованого Донецька / Скриншот з відео

"У такий смутний час дуже важлива національна, державна ідентифікація. Говорять, що один у полі не воїн. Але насправді від кожного з нас залежить, що відбуватиметься зі світом, з країною, з сім'єю", – переконана мисткиня. На інших її килимах – історія українських колядників й гагаузів, народу, що проживає на Одещині.

А от твір "Помовчіть, за нас моляться берегині" – написаний у другій половині 2021 року на тлі розмов про ймовірне нове вторгнення Росії. Ця загроза особливо нависла над жителями Одеси, пояснила українка.



"Помовчіть, за нас моляться берегині" / Скриншот з відео

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Виставка дуже припала до душі українцям, які проживають у штаті Каліфорнія. "Роботи Вишневської дозволяють нам оком та серцем доторкнутися до цього рясного етнографічного полотна України", – пояснила Ірина, одна з відвідувачок. Вона додала, що її батьківщина – це абсолютно унікальна, щедра та мирна земля.

Більше про Вишневську та її твори на килимах: дивіться у відео