Це може зіпсувати традиційний Фестиваль: в Японії занепокоєні раннім цвітінням сакури

Зважаючи на незвично теплу зиму в Японії, очікується, що цвітіння сакури розпочнеться набагато раніше, ніж зазвичай. Деякі сорти сакури вже почали цвісти.

Сезон цвітіння сакури в Японії – довгоочікувана подія, яка має велике культурне значення. Мешканці планують свої відпустки та вихідні приблизно на цей час, оскільки місцевий сорт вишні вважається головним символом весни в країні, відомій як країна висхідного сонця.

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В Японії занепокоєні раннім цвітінням сакури

Японія зазвичай спостерігає пік сезону цвітіння сакури в березні та квітні, коли вулиці великих міст прикрашають красиві рожеві та білі квіти, приваблюючи мільйони відвідувачів до міських парків і садів.

Всупереч традиції, цього року сакури Кавазу в однойменному містечку на півдні центральної Японії зацвіли раніше, ніж очікувалося: квіти з'явилися в середині лютого, а не наприкінці лютого, як зазвичай. Серед місцевих жителів зростає занепокоєння, що раннє цвітіння може призвести до того, що квіти опадуть раніше, ніж очікувалося – це може вплинути на проведення щорічного Фестивалю Цвітіння сакури.

Але інші, більш пізні сорти сакури, як очікується, цього року теж розквітнуть значно раніше. В Токіо вже заявили, що саме в їхньому місті дерева розквітнуть першими,

– йдеться у повідомленні.

І хоча для японців це часто є приводом для гордості, цього року раннє цвітіння викликає тривогу.

В Японії занепокоєні раннім цвітінням сакури / Фото Unsplash

Раннє цвітіння сакури очікують через аномально теплу погоду в Японії. У багатьох південних містах температури повітря вже зараз підіймаються до 23 – 24 градусів тепла, що забагато навіть для досить теплої Японії. Загалом за останній місяць в країні вже встановлено близько 600 температурних рекордів місцевого значення.

Нагадаємо, у 2023 році квіти сакури з'явилися на десять днів раніше, ніж зазвичай, і зрівнялися з ранніми рекордами, встановленими у 2020 і 2021 роках. А тепер, ймовірно буде побито не лише цей рекорд, а й досі недосяжний рекорд 1950-х років.

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