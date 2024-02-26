Сезон цветения сакуры в Японии – долгожданное событие, которое имеет большое культурное значение. Жители планируют свои отпуска и выходные примерно на это время, поскольку местный сорт вишни считается главным символом весны в стране, известной как страна восходящего солнца.

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В Японии обеспокоены ранним цветением сакуры

Япония обычно наблюдает пик сезона цветения сакуры в марте и апреле, когда улицы крупных городов украшают красивые розовые и белые цветы, привлекая миллионы посетителей в городские парки и сады.

Вопреки традиции, в этом году сакуры Кавазу в одноименном городке на юге центральной Японии зацвели раньше, чем ожидалось: цветы появились в середине февраля, а не в конце февраля, как обычно. Среди местных жителей растет беспокойство, что раннее цветение может привести к тому, что цветы опадут раньше, чем ожидалось – это может повлиять на проведение ежегодного Фестиваля Цветения сакуры.

Но другие, более поздние сорта сакуры, как ожидается, в этом году тоже расцветут значительно раньше. В Токио уже заявили, что именно в их городе деревья расцветут первыми,

– говорится в сообщении.

И хотя для японцев это часто является поводом для гордости, в этом году раннее цветение вызывает тревогу.

В Японии обеспокоены ранним цветением сакуры / Фото Unsplash

Раннее цветение сакуры ожидают из-за аномально теплой погоды в Японии. Во многих южных городах температуры воздуха уже сейчас поднимаются до 23 – 24 градусов тепла, что много даже для достаточно теплой Японии. Всего за последний месяц в стране уже установлено около 600 температурных рекордов местного значения.

Напомним, в 2023 году цветы сакуры появились на десять дней раньше, чем обычно, и сравнялись с ранними рекордами, установленными в 2020 и 2021 годах. А теперь, вероятно будет побит не только этот рекорд, но и до сих пор недостижимый рекорд 1950-х годов.

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