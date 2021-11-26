О соответствующем решении сообщили в правительстве Чехии. Чрезвычайное положение в стране было введено с 26 ноября, оно будет действовать не менее 30 дней.

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Почему правительство ввело чрезвычайное положение

Андрей Бабиш, исполняющий обязанности премьер-министра, отметил, что ранее правительство согласилось с властями, что о чрезвычайной ситуации пока не говорится. Впрочем, определенные меры борьбы с коронавирусом, которые рассматривает власть, были бы невозможны, если не ввести чрезвычайное положение.

Справка. Чешское законодательство предусматривает, что правительство должно немедленно уведомить Палату депутатов о введении в стране чрезвычайного положения. У этого органа есть полномочия, чтобы его отменить.

Ситуация с коронавирусом в Чехии ухудшилась

С начала ноября показатели заболеваемости коронавирусом в Чехии резко возросли. В первый день после оглашения чрезвычайного положения, 26 ноября, в стране зафиксировали 27 717 новых случаев COVID-19. Это наибольшее количество новых случаев в сутки еще с начала пандемии. К тому же, этот показатель более чем вдвое больше, чем еще на прошлой неделе. Отметим, что в медицинских учреждениях страны находится около 6 000 больных, состояние 895 из них оценивают как тяжелое.

На COVID-19 заболел глава государства