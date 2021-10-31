У багатьох лікарнях країни закінчують вільні для госпіталізації хворих ліжка. При цьому, в деяких медичних установах немає вільних апаратів штучної вентиляції легень.

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Рекордна кількість заражень у Польщі

Зазначимо, що у суботу, 30 жовтня, польське МОЗ повідомило про рекордну кількість нових випадків коронавірусу за добу – 9 798. Це найвищий показник з квітня 2021 року. До того ж, він на 56% більший, ніж у цей же ж день минулого тижня.

Раніше міністр охорони здоров'я Адам Недзельський прокоментував ймовірність запровадження нових обмежень. За його словами, такий варіант можуть розглянути, якщо кількість заражень у середньому сягатиме понад 7 000 на добу. Наразі цей показник вже становить 7 124.

Про перехід на дистанційне навчання

До цього часу в польському уряді стверджували, що навчальні заклади не переходитимуть на режим дистанційного навчання. Втім, міністр освіти Пшемислав Чарнек пояснив, що такий ризик все ж існує завжди – особливо в регіонах, де дуже багато заражень.

Довідка. Найбільше нових випадків наприкінці жовтня виявляли у Мазовецькому, Люблінському, Підляському, Сілезькому та Лодзінському воєводствах.

Водночас Чарнек наголосив, що про дистанційне навчання буде мовитися лише після того, як у країні посилять інші обмеження. Поки що у такому режимі працюють лише ті класи чи групи, в яких виявили випадки захворювання на COVID-19.

Пік захворюваності прогнозують на грудень

У Центрі математичного моделювання університету Варшави прогнозують, що найближчим часом кількість добова кількість нових хворих може зрости до 25 тисяч. Ймовірно, це станеться ще у першій половині листопада. Аналітики зазначили, що пік осінньої хвилі коронавірусу припаде, скоріш за все, на середину грудня. При цьому, до Різдва (25 грудня) кількість заражень буде поступово зменшуватися.