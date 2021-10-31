Во многих больницах страны заканчиваются свободные для госпитализации больных койки. При этом в некоторых медицинских учреждениях уже нет свободных аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Рекордное количество заражений в Польше

Отметим, что в субботу, 30 октября, польский Минздрав сообщил о рекордном количестве новых случаев коронавируса в сутки – 9 798. Это самый высокий показатель с апреля 2021 года. К тому же он на 56% больше, чем в этот же день на прошлой неделе.

Ранее министр здравоохранения Адам Недзельский прокомментировал возможность введения новых ограничений. По его словам, такой вариант могут рассмотреть, если количество заражений в среднем составит более 7 000 в сутки. Сейчас этот показатель уже составляет 7124.

О переходе на дистанционное обучение

До этого в польском правительстве утверждали, что учебные заведения не будут переходить на режим дистанционного обучения. Впрочем, министр образования Пшемислав Чарнек объяснил, что такой риск все же существует всегда – особенно в регионах, где очень много заражений.

Справка. Больше всего новых случаев в конце октября было обнаружено в Мазовецком, Люблинском, Подлясском, Силезском и Лодзинском воеводствах.

В то же время Чарнек подчеркнул, что о дистанционном обучении будет говориться только после того, как в стране усилят другие ограничения. Пока в таком режиме работают только те классы или группы, в которых были обнаружены случаи заболевания COVID-19.

Пик заболеваемости прогнозируют на декабрь

В Центре математического моделирования университета Варшавы прогнозируют, что в ближайшее время количество суточных новых больных может возрасти до 25 тысяч. Вероятно, это произойдет еще в первой половине ноября. Аналитики отметили, что пик осенней волны коронавируса придется, скорее всего, на середину декабря. При этом к Рождеству (25 декабря) количество заражений будет постепенно уменьшаться.