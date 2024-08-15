Загалом у країні не дуже розвинутий туризм. Відвідати Півнчну Корею хочуть хіба тревел-екстремали або росіяни (бо для них просто закритий майже весь цивілізований світ).

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Коли можна бути відвідати Північну Корею

Тури розпочнуться з Самджійоні, бо це – поблизу кордону з Китаєм. Передбачають, що згодом тури проводитимуть по території всієї країни. Прогнозують, що перші мандрівки до Північної Кореї туристи зможуть здійснити вже у грудні 2024 року. Водночас чи знайдеться достатня кількість охочих, наразі невідомо.



Туристи знову зможуть подорожувати до Північної Кореї / Unsplash

Варто зауважити, що Північна Корея – одна з країн, де обмеження через пандемію коронавірусу триваюють якнайдовше. Перші послаблення відбулися лише наприкінці 2023 року. Водночас тоді туристам ще не дозволяли прибувати на територію країни. Виняток Північна Корея зробила лише для туристів з Росії. Це відбулося на тлі того, що від них хотів очиститися весь цивілізований світ.

Наголошують, що Північна Корея сподівається на відродження туризму. Варто зауважити, що для країни це – одне з головних джерел готівки. Країна має вкрай малі резерви іноземної валюти.