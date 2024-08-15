В целом в стране не очень развит туризм. Посетить Южную Корею хотят разве тревел-экстремалы или россияне (потому что для них просто закрыт почти весь цивилизованный мир).

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Когда можно будет посетить Северную Корею

Туры начнутся с Самджийона, потому что это – вблизи границы с Китаем. Предполагают, что впоследствии туры будут проводить по территории всей страны. Прогнозируют, что первые путешествия в Северную Корею туристы смогут осуществить уже в декабре 2024 года. В то же время найдется ли достаточное количество желающих, пока неизвестно.



Туристы снова смогут путешествовать в Северную Корею / Unsplash

Стоит заметить, что Северная Корея – одна из стран, где ограничения из-за пандемии коронавируса продолжаются как можно дольше. Первые послабления произошли лишь в конце 2023 года. В то же время тогда туристам еще не позволяли прибывать на территорию страны. Исключение Северная Корея сделала только для туристов из России. Это произошло на фоне того, что от них хотел очиститься весь цивилизованный мир.

Отмечают, что Северная Корея надеется на возрождение туризма. Стоит заметить, что для страны это – один из главных источников наличности. Страна имеет крайне малые резервы иностранной валюты.