У Стокгольмі збудують цілий мікрорайон із дерева: як він буде виглядати

У столиці Швеції зведуть цілий дерев'яний район. Він стане найбільшим таким комплексом у світі: на 7 000 офісів та 2 000 житлових помешкань.

Дві скандинавські студії дизайну – Henning Larsen та White Arkitekter – спроєктують незвичайний район для Стокгольма. Він буде повністю побудований з дерева. Як виглядає проєкт і яким чином його захистять від вогню – далі в матеріалі.

До теми: У Норвегії збудували школу майбутнього: вона повністю на відновлювальній енергії

Найбільший у світі район із дерева

Wood City розміститься у південно-східній частині міста. Це буде найбільший дерев'яний комплекс у світі. Тут відкриють 7 000 офісів та 2 000 житлових будинків, ресторани та магазини. Будівництво за планом розпочнеться в 2025 році, а перші будівлі з'являться вже у 2027-му.

Архітектори прогресивно включили у конструкції природні елементи – наприклад, зелені дахи для кращої ізоляції та великі вікна, що пропускають природне світло, втілюючи наше бачення міста, яке процвітає у гармонії з природою,

– коментує один з авторів проєкту.

Проєкт дерев'яного району у Стокгольмі виглядає дуже сучасно / Фото dezeen.com

Район Wood City буде не лише естетичним, а й екологічним. Дерев'яні будівлі зможуть вловлювати вуглець та будуть виділяти менше викидів. Крім того, "‎місто в місті" самостійно генеруватиме, зберігатиме та розподілятиме енергію. Але як саме це збираються реалізувати, поки тримають у секреті.

Виникає логічне питання, чи не бояться архітектори пожеж, і чи можуть дерев'яні комплекси спалахнути, як сірник. Автори проєкту запевняють: район буде абсолютно безпечним, адже його будують зі спеціального вогнетривкого бруса.

, в Норвегії збудувалидля прогулянок серед верхівок сосен. Вона пролягає через величезний парк відпочинку і закінчується оглядовим майданчиком. Дерев'яна платформа височіє на 15 метрів над землею. Всю конструкцію виготовили з місцевої соснової деревини, щоб вона гармоніювала з навколишнім середовищем і мала відповідний запах.