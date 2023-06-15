Незвичайний пішохідний маршрут знаходиться в активному парку Hamaren. Дерев'яна платформа піднята на 15 метрів над землею. Тому прогулянка відбувається між верхівками сосен.

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Прогулянка на висоті

Проєкт реалізувала архітектурна студія EFFEKT. Для цієї унікальної доріжки продумали пологий нахил, щоб зробити прогулянку доступною для людей будь-якого віку та фізичних можливостей. Таку прогулянку нескладно здійснити на колісному кріслі або з дитячим візком. Також маршрут підкорить велосипедистів.

Унікальна пішохідна доріжка на висоті 15 метрів / Фото Effekt

Дерев'яна платформа завширшки два метри, але в зонах скупчення людей вона розширена. Це для того, щоб всі могли розминутися і не заважати один одному насолоджуватись природою.

Доріжка завдовжки один кілометр завершується чудовим краєвидом – наприкінці прогулянки відвідувачів чекає оглядовий майданчик. Він просторий – на 50 метрів. Звідси відкривається незрівнянний вид на природний ландшафт парку.

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Гармонія з природою

Всю конструкцію виготовили з місцевої соснової деревини, щоб вона гармоніювала з навколишнім середовищем і мала відповідний запах. Усі елементи обробляли невеликою технікою або вручну й збирали на місці, щоб не зашкодити природі.

До речі, саме столиця Норвегії – Осло – стане першим містом без викидів до 2030 року. Влада максимально посилила зусилля, щоб досягти цієї амбітної мети. В Осло електрика та опалення вже давно покриваються за рахунок гідроенергетики. Тому зараз у місті сконцентрувались на тому, щоб замінити всі дизельні автобуси електричними.