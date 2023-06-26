Две скандинавские студии дизайна – Henning Larsen и White Arkitekter – спроектируют необычный район Стокгольма. Он будет полностью построен из дерева. Как выглядит проект и как его защитят от огня – читайте в материале.

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Самый большой в мире район из дерева

Wood City разместится в юго-восточной части города. Это будет самый большой деревянный комплекс в мире. Здесь откроют 7 000 офисов и 2 000 жилых домов, ресторанов и магазинов. Строительство по плану начнется в 2025 году, а первые здания появятся уже в 2027 году.

Архитекторы прогрессивно включили в конструкции природные элементы – например, зеленые крыши для лучшей изоляции и большие окна, пропускающие естественный свет, олицетворяя наше видение города, процветающего в гармонии с природой,

– комментирует один из авторов проекта.

Проект деревянного района в Стокгольме выглядит очень современно / Фото dezeen.com

Район Wood City будет не только эстетичным, но и экологичным. Деревянные здания смогут улавливать углерод и выделять меньше выбросов. Кроме того, "город в городе" будет самостоятельно генерировать, сохранять и распределять энергию. Но как это собираются реализовать, пока держат в секрете.

Возникает логический вопрос, не боятся ли архитекторы пожаров и могут ли деревянные комплексы вспыхнуть, как спичка. Авторы проекта уверяют: район будет абсолютно безопасным, ведь его строят из специального огнеупорного бруса.

Напомним, в Норвегии построили деревянную дорожку для прогулок среди верхушек сосен. Она пролегает через огромный парк отдыха и заканчивается смотровой площадкой. Деревянная платформа возвышается на 15 метров над землей. Всю конструкцию изготовили из местной сосновой древесины, чтобы она гармонировала с окружающей средой и имела соответствующий запах.