Рада Євросоюзу показала, як прикрасила різдвяну ялинку у соцмережі X (Twitter). На зелених гілочках помітно копію півника з Бородянки – він уособлює багатьох українців, які продовжували триматися навіть у найважчі часи.
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Символ незламності передали до Європи
У відомстві зазначили, що отримали цей "справді особливий подарунок" безпосередньо від України.
Це не просто прикраса, він символізує надію, схід сонця та непереможність України. Ця прикраса, що оздоблює нашу ялинку, слугує вираженням нашої непохитної підтримки України,
– підписали світлину на сторінці Ради ЄС.
Ялинкова прикраса, яка є символічною для України / Фото X (Twitter) Ради ЄС
Історія півника з майоліки
Кухонна шафка з керамічною фігуркою півника стала символом незламності українського народу. Вона вціліла на стіні одного зі зруйнованих будинків у Бородянці після авіаудару. Фото півника стало дуже популярним у всьому світі. Згодом люди почали більше дізнаватися про незвичайну керамічну статуетку.
Шафка та півник із Бородянки / Фото Національного музею Революції Гідності
Півник з Бородянки є прикладом васильківської майоліки (це вид кераміки). Такий же виріб Васильківського заводу майоліки згодом подарували колишньому британському прем'єру Борису Джонсону під час його візиту до Києва.
А "незламну шафку" і оригінального півника обережно демонтували зі зруйнованого будинку Бородянці й передали до Національного музею Революції Гідності.