Рада Євросоюзу показала, як прикрасила різдвяну ялинку у соцмережі X (Twitter). На зелених гілочках помітно копію півника з Бородянки – він уособлює багатьох українців, які продовжували триматися навіть у найважчі часи.

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Символ незламності передали до Європи

У відомстві зазначили, що отримали цей "‎справді особливий подарунок" безпосередньо від України.

Це не просто прикраса, він символізує надію, схід сонця та непереможність України. Ця прикраса, що оздоблює нашу ялинку, слугує вираженням нашої непохитної підтримки України,

– підписали світлину на сторінці Ради ЄС.

Ялинкова прикраса, яка є символічною для України / Фото X (Twitter) Ради ЄС

Історія півника з майоліки

Кухонна шафка з керамічною фігуркою півника стала символом незламності українського народу. Вона вціліла на стіні одного зі зруйнованих будинків у Бородянці після авіаудару. Фото півника стало дуже популярним у всьому світі. Згодом люди почали більше дізнаватися про незвичайну керамічну статуетку.

Шафка та півник із Бородянки / Фото Національного музею Революції Гідності

Півник з Бородянки є прикладом васильківської майоліки (це вид кераміки). Такий же виріб Васильківського заводу майоліки згодом подарували колишньому британському прем'єру Борису Джонсону під час його візиту до Києва.

А "‎незламну шафку" і оригінального півника обережно демонтували зі зруйнованого будинку Бородянці й передали до Національного музею Революції Гідності.