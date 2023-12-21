Совет Евросоюза показал, как украсил рождественскую елку в соцсети X (Twitter). На зеленых веточках заметна копия петушка из Бородянки – он олицетворяет многих украинцев, которые продолжали держаться даже в самые тяжелые времена.

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Символ несокрушимости передали в Европу

В ведомстве отметили, что получили этот "особый подарок" непосредственно от Украины.

Это не просто украшение, он символизирует надежду, восход солнца и непобедимость Украины. Это украшение на нашей елке, служит выражением нашей непоколебимой поддержки Украины,

– подписали фотографию на странице Совета ЕС.

Елочное украшение, которое является символическим для Украины / Фото X (Twitter) Совета ЕС

История петушка из майолики

Кухонный шкафчик с керамической фигуркой петушка стал символом несокрушимости украинского народа. Он уцелел на стене одного из разрушенных домов в Бородянке после авиаудара. Фото петушка стало очень популярным во всем мире. Впоследствии люди стали больше узнавать о необычной керамической статуэтке.

Шкафчик и петушок из Бородянки / Фото Национального музея Революции Достоинства

Петушок из Бородянки является примером васильковской майолики (это вид керамики). Такое же изделие Васильковского завода майолики позже подарили бывшему британскому премьеру Борису Джонсону во время его визита в Киев.

А "несокрушимый шкафчик" и оригинального петушка осторожно демонтировали из разрушенного дома в Бородянке и передали в Национальный музей Революции Достоинства.