Аби обговорити це питання, радники Варшави зібралися на засідання 16 грудня.

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Чому радять відмовитися від піротехніки

На думку варшавських радників, забава на кілька хвилин не вартує травм, які отримують тварини. Вони також звернули увагу на те, що зараз пандемії, лікарні переповнені пацієнтами з коронавірусом і не повинні отримувати в навантаження жертв неакуратного поводження з піротехнікою.

Під час засідання міської ради радники польської столиці ухвалили Постанову щодо невикористання піротехніки у новорічний час. Голоси розподілилися наступним чином:

46 – за;

3 – проти;

9 – утрималися.

Зауважимо, що з 2018 року у Варшаві заборонено використовувати піротехніку під час міського святкування Нового року. Це рішення Рафала Тшасковського, яке ухвалили з метою турботи про тварин, які зазнають сильного стресу від гучних звуків і спалахів від петард і феєрверків. Натомість у ніч з 31 на 1-і проходять лазерні покази.

Зверніть увагу! Цього року мешканці міста не зможуть взяти участь у міському святкуванні Нового року. Влада Варшави ухвалила рішення знову скасувати вечірку через пандемію коронавірусу.

Як використання піротехніки шкодить тваринам

Від феєрверків страждають не лише домашні тварини, а й дикі. Окрім найсильнішого стресу від незрозумілого для звірів гуркоту та яскравих спалахів, тварини та природа загалом страждає від відходів піротехніки, що осідають на землю та у водойми.

Активісти в Україні також радять утриматися від використання піротехніки у новорічну ніч. Адже це травмуючий фактор для людей, які захищали нас на Сході, а також тих, хто пережив обстріли і бомбардування.