Штрафи та рабські умови праці: українці скаржаться на одного з польських роботодавців

У Срьоді-Великопольській фірма "Wasz Dom" створила нелюдські умови праці та масово штрафувала заробітчан. Українці скаржаться, що їм надали зовсім іншу роботу та житло, ніж було домовлено спершу.

Замість постійного місця праці на фермі яєць, заробітчан відправили чистити цибулю. Вони підписали низку документів, однак роботодавець не надав жодних копій.

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Скарги працівників

Українцям доводилося працювати по 12 годин на задньому дворі фермерського будинку.

Вікна були діряві, а підлога холодною, жодних базових умов не передбачено. Нам навіть не дали можливості підготуватися до подібної роботи,

– наголошують працівники.

Одна з українок захворіла, і хоча надала роботодавцю оформлений лікарняний лист, фірма вирахувала 350 злотих за кожен день, в який дівчина не могла працювати.

За те, що інша жінка запросила до помешкання знайомих, її оштрафували на 500 злотих, бо на думку фірми, цього не можна було робити.

Агенція "Wasz Dom" постійно затримувала виплату зарплати та часто перераховувала українцям набагато менше, ніж вони заробили.

Бували випадки, коли за цілий місяць роботи працівники отримували лише кілька десятків злотих, а решту фірма списувала на штрафи.

Мізерна зарплата заробітчан / Фото Unsplash

Реакція роботодавця

Керівник компанії "Wasz Dom" Марцін Беднарц всі звинувачення заробітчан заперечує. Він розповідає, що робочий процес організовувався згідно з договорами.

Працівники скаржилися лише на робочий графік. Ніхто не хотів працювати навіть по 8 годин на день,

– наголошує Беднарц.

Роботодавець спростовує будь-які розповіді українців про жахливі умови та каже, що штрафував їх лише законно.

Висновки інспекції праці

Польська інспекція праці отримала звернення українських заробітчан та провела перевірку підприємства.

За інформацією InPoland, було виявлено низку порушень. 15 українців не мали при собі паспортів – їх відібрав пан Беднарц. Він самостійно приніс документи інспекторам, хоча збереження чужих паспортів у Польщі вважається грубим правопорушенням та карається штрафом.

Роботодавець забирав в українців паспорти / Фото Ukrainian Passport

Коли інспектор запитав, чому українці працюють на процесі чистки цибулі, а не на вказаному у договорах підприємстві, роботодавець заявив, що це такий інструмент аутсорсингу.

Однак згідно з польським законодавством, аутсорсинг не може застосовуватися, коли робітники підписують договір постійного працевлаштування із вказаним конкретним місцем роботи.

До слова, компанія "Wasz Dom" і раніше порушувала законодавство. У 2020 році у 18 випадках зафіксовано відсутність дозволів на роботу.

Тоді районний суд Срьоди-Великопольської задовільнив клопотання та стягнув з роботодавця штраф у розмірі 1 000 злотих.

Роботодавець заплатив штраф / Фото Moja Firma

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