Штрафы и рабские условия труда: украинцы жалуются на одного из польских работодателей
В Срьоде-Велькопольской фирма "Wasz Dom" создала нечеловеческие условия труда и массово штрафовала работников. Украинцы жалуются, что им предоставили совсем другую работу и жилье, чем было договорено сначала.
Источник:Glas Wielkopolski
Вместо постоянного места работы на ферме яиц, работников отправили чистить лук. Они подписали ряд документов, однако работодатель не предоставил никаких копий.
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Жалобы работников
Украинцам приходилось работать по 12 часов на заднем дворе фермерского дома.
Окна были дырявые, а пол холодным, никаких базовых условий не предусмотрено. Нам даже не дали возможности подготовиться к подобной работе,
– отмечают работники.
Одна из украинок заболела, и хотя предоставила работодателю оформленный больничный лист, фирма высчитала 350 злотых за каждый день, в который девушка не смогла работать.
За то, что другая женщина пригласила в дом знакомых, ее оштрафовали на 500 злотых, ибо по мнению фирмы, этого нельзя было делать.
Агентство "Wasz Dom" постоянно задерживало выплату зарплаты и часто перечисляло украинцам гораздо меньше, чем они заработали.
Бывали случаи, когда за целый месяц работы работники получали лишь несколько десятков злотых, а остальное фирма списывала на штрафы.
Мизерная зарплата работников / Фото Unsplash
Реакция работодателя
Руководитель компании "Wasz Dom" Марцин Беднарц все обвинения работников отрицает. Он рассказывает, что рабочий процесс был организован в соответствии с договорами.
Работники жаловались только на рабочий график. Никто не хотел работать даже по 8 часов в день,
– отмечает Беднарц.
Работодатель опровергает любые рассказы украинцев об ужасных условиях и говорит, что штрафовал их исключительно законно.
Выводы инспекции труда
Польская инспекция труда получила обращение украинских работников и провела проверку предприятия.
По информации InPoland, был выявлен ряд нарушений. 15 украинцев не имели при себе паспортов – их отобрал господин Беднарц. Он самостоятельно принес документы инспекторам, хотя сохранение чужих паспортов в Польше считается грубым правонарушением и наказывается штрафом.
Работодатель забирал в украинцев паспорта / Фото Ukrainian Passport
Когда инспектор спросил, почему украинцы работают на процессе чистки лука, а не на указанном в договорах предприятии, работодатель заявил, что это такой инструмент аутсорсинга.
Однако согласно польскому законодательству, аутсорсинг не может применяться, когда рабочие подписывают договор постоянного трудоустройства с указанным конкретным местом работы.
К слову, компания "Wasz Dom" и раньше нарушала законодательство. В 2020 году в 18 случаях зафиксировано отсутствие разрешений на работу.
Тогда районный суд Срьоды-Велькопольской удовлетворил ходатайство и взыскал с работодателя штраф в размере 1 000 злотых.
Работодатель заплатил штраф / Фото Moja Firma
Как не попасть к недобросовестному работодателю за рубежом
- Фирма должна быть официально зарегистрирована, иметь свой офис и сайт, где содержится информация о ней.
- Между работодателем и работником обязательно должен быть заключен договор с подробным перечнем условий и конкретным размером зарплаты.
- Фирма должна предоставлять информацию о заработной плате всем контролирующим органам.
- Работникам следует предоставить родственникам и знакомым максимум информации о том, куда они едут и оставить им копии своих документов.
- Перед поездкой можно позвонить на номер бесплатной горячей линии 527 и узнать информацию о работе в этой стране, получить рекомендации и советы.
- Всегда перечитывайте договор полностью перед тем, как его подписывать. Ни в коем случае не отдавайте оригиналы личных документов работодателю.
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