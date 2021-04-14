В Срьоде-Велькопольской фирма "Wasz Dom" создала нечеловеческие условия труда и массово штрафовала работников. Украинцы жалуются, что им предоставили совсем другую работу и жилье, чем было договорено сначала.

Вместо постоянного места работы на ферме яиц, работников отправили чистить лук. Они подписали ряд документов, однако работодатель не предоставил никаких копий.

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Жалобы работников

Украинцам приходилось работать по 12 часов на заднем дворе фермерского дома.

Окна были дырявые, а пол холодным, никаких базовых условий не предусмотрено. Нам даже не дали возможности подготовиться к подобной работе,

– отмечают работники.

Одна из украинок заболела, и хотя предоставила работодателю оформленный больничный лист, фирма высчитала 350 злотых за каждый день, в который девушка не смогла работать.

За то, что другая женщина пригласила в дом знакомых, ее оштрафовали на 500 злотых, ибо по мнению фирмы, этого нельзя было делать.

Агентство "Wasz Dom" постоянно задерживало выплату зарплаты и часто перечисляло украинцам гораздо меньше, чем они заработали.

Бывали случаи, когда за целый месяц работы работники получали лишь несколько десятков злотых, а остальное фирма списывала на штрафы.

Мизерная зарплата работников / Фото Unsplash

Реакция работодателя

Руководитель компании "Wasz Dom" Марцин Беднарц все обвинения работников отрицает. Он рассказывает, что рабочий процесс был организован в соответствии с договорами.

Работники жаловались только на рабочий график. Никто не хотел работать даже по 8 часов в день,

– отмечает Беднарц.

Работодатель опровергает любые рассказы украинцев об ужасных условиях и говорит, что штрафовал их исключительно законно.

Выводы инспекции труда

Польская инспекция труда получила обращение украинских работников и провела проверку предприятия.

По информации InPoland, был выявлен ряд нарушений. 15 украинцев не имели при себе паспортов – их отобрал господин Беднарц. Он самостоятельно принес документы инспекторам, хотя сохранение чужих паспортов в Польше считается грубым правонарушением и наказывается штрафом.

Работодатель забирал в украинцев паспорта / Фото Ukrainian Passport

Когда инспектор спросил, почему украинцы работают на процессе чистки лука, а не на указанном в договорах предприятии, работодатель заявил, что это такой инструмент аутсорсинга.

Однако согласно польскому законодательству, аутсорсинг не может применяться, когда рабочие подписывают договор постоянного трудоустройства с указанным конкретным местом работы.

К слову, компания "Wasz Dom" и раньше нарушала законодательство. В 2020 году в 18 случаях зафиксировано отсутствие разрешений на работу.

Тогда районный суд Срьоды-Велькопольской удовлетворил ходатайство и взыскал с работодателя штраф в размере 1 000 злотых.

Работодатель заплатил штраф / Фото Moja Firma

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