Инцидент произошел 7 октября. Украинец, который совершил преступление, проживает во Влоцлавеке.

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Что известно о действиях украинца

Дежурный штаба Могильно в 4:25 утра получил сообщение в котором говорилось о том, что неизвестный мужчина бросает камни в припаркованные автомобили на улице Паднивськой.

После получения сигнала полицейские отправились на место происшествия. Когда правоохранители прибыли, то заметили на месте хулигана, который взобрался на капот поврежденного ним Volkswagen Passat .

Личность злоумышленника быстро установили. Им оказался 22-летний украинец . В организме молодого было 0,6 промилле алкоголя .

Полицейские также сконтактировались с владельцем Volkswagen Passat . Причиненный ущерб был оценен в 12 тысяч злотых (около 84 тысячи гривен). У автомобиля избиты окна, зеркала и фары, много вмятин на кузове.

Виновник инцидента будет привлечен к суду за свой поступок. Ему грозит до пяти лет заключения .