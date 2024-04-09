Літак летів з Кіліманджаро до Москви й мав приземлитися в аеропорту "Домодєдово". Однак спокійний політ пасажирам міг тільки снитися. Усе через п'яного росіянина на борту. Деталі розкрили росЗМІ, інформує Закордон 24.

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Епічні деталі

Чоловік повертався з залитої сонцем Танзанії. Політ тривав у ніч з 5 на 6 квітня. Водночас стриматися й проявити адекватну поведінку виявилося завданням з зірочкою для горе-пасажира. Спокусившись алкоголем, який був на борту, чоловік перепив і став дуже агресивним.

Він вже не міг всидіти на місці й натомість почав ходити по салону, роздавати ляпаси пасажирам, а тоді зірвав фіранки у бізнес-класі.

Щоб вгамувати горе-туриста знадобилася допомога двох боксерів, які перебували на борту. У процесі стримування нетверезого чоловіка постраждала пасажирка: вириваючись, він вдарив жінку, яка сиділа у сусідньому кріслі.

В аеропорту горе-пасажира "прийняли під білі рученьки" поліцейські. Подальша його доля наразі невідома.

Варто зауважити, що все більше країн світу страждає від поведінки росіян. Нещодавно двох вандалів упіймали у Пхукеті (Таїланд). Вони залишали абсурдні таємні послання на вулицях міста.