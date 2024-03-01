Літак перебував у повітрі лише дві години. Ніщо не віщувало біди, аж раптом почалася бійка.

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Спершу скандал спалахнув між чоловіком та жінкою. Вони почали кричати й кидатися пляшками. Люди, які намагалися втрутитися у бійку, теж постраждали від її наслідків.

Рейс з Единбурга на Тенерифе 25 лютого був змушений здійснити посадку в Порту, коли невелика група пасажирів почала поводитися некоректно на борту

Один з пасажирів зауважив, що це був найгірший політ у його житті. Загалом перебування на борту нагадувало портал у пекло.

Діти, які перебували на борту, перелякалися й почали плакати. Літак довелося терміново посадити. Для цього обрали місто Порту (Португалія).

Рейс з Единбурга на Тенерифе 25 лютого був змушений здійснити посадку в Порту, коли невелика група пасажирів почала поводитися некоректно на борту,

– мовиться у повідомленні.

У мережі опублікували кадри бійки.

Бійка на борту: дивіться відео

У португальському аеропорту вже чекали правоохоронці. Тепер учасників бійки чекатиме розмова з поліцією. Літак з затримкою у дві години вирушив до Тенерифе.