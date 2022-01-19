П'яні за кермом: як часто у Польщі трапляються випадки водіння у нетверезому стані

Про небезпеку сідання за автомобільне кермо після випивки знають усі. Проте, попри суворі адміністративні покарання, у Польщі кожні 7 хвилин затримують нетверезого водія.

Торік польська поліція затримала майже на 12% більше нетверезих водіїв, ніж у 2020 році. Проте, з січня 2022 року покарання для п'яних автомобілістів стали строгішими, тому влада сподівається, що ситуація скоро зміниться на краще.

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Про що свідчить статистика

Навіть мінімальний вміст алкоголю в організмі може погіршити здатність керувати транспортним засобом та оцінювати ситуацію. Так, у 2020 році кількість людей, які загинули з вини нетверезих водіїв, зросла на 12,5%.

Минулого року нетверезих водіїв затримували раз на 6,7 хвилини. Загалом це 78 436 п'яних за кермом. Роком раніше їх було на 11,8% менше. Вплинути на показники міг спад інтенсивності руху на польських дорогах на стику першого та другого кварталів через локдаун. Проте, у порівнянні з 2019 роком випадків нетверезого водіння побільшало на 2%, а у порівнянні з 2018 роком – на 9%.

Хоча вживання водіями алкоголю залишається великою проблемою у Польщі, є й позитивні дані у статистиці поліцейських. З кожним роком кількість аварій та жертв ДТП зменшується.

Які покарання чекають на п'яних водіїв у 2022 році

Для боротьби з проблемою уряд розглядає таке рішення: якщо у водія в крові було виявлено 1,5 проміле алкоголю і більше, то його транспортний засіб підлягатиме конфіскації.

Поки над цією ідеєю міркують, інші заходи вже були запроваджені. З 2022 року водії після вживання алкоголю ризикують отримати штраф на суму не менше як 2 500 злотих. Водночас суд може призначити штраф до 30 тисяч. Додатковим покаранням також є заборона водіння на період від 6 місяців до 3 років.