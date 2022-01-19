В прошлом году польская полиция задержала почти на 12% больше нетрезвых водителей, чем в 2020 году. Однако с января 2022 года наказания для пьяных автомобилистов стали более строгими, поэтому власти надеются, что ситуация скоро изменится к лучшему.

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О чем свидетельствует статистика

Даже минимальное содержание алкоголя в организме может усугубить способность управлять транспортным средством и оценивать ситуацию. Так, в 2020 году количество людей, погибших по вине нетрезвых водителей, выросло на 12,5%.

В прошлом году нетрезвых водителей задерживали раз в 6,7 минуты . В общей сложности это 78 436 пьяных за рулем. Годом ранее их было на 11,8% меньше. Повлиять на показатели мог спад интенсивности движения на польских дорогах на стыке первого и второго кварталов через локдаун. Однако по сравнению с 2019 годом случаев нетрезвого вождения стало больше на 2%, а по сравнению с 2018 годом – на 9%.

Хотя употребление водителями алкоголя остается большой проблемой в Польше, есть и положительные данные по статистике полицейских. С каждым годом количество аварий и жертв ДТП сокращается.

Какие наказания ждут пьяных водителей в 2022 году

Для борьбы с проблемой правительство рассматривает следующее решение: если у водителя в крови было обнаружено 1,5 промилле алкоголя и больше, то его транспортное средство подлежит конфискации.

Пока над этой идеей размышляют, другие мер ы уже были введены. С 2022 года водители после употребления алкоголя рискуют получить штраф на сумму не менее 2 500 злотых. В то же время, суд может назначить штраф до 30 тысяч. Дополнительным наказанием также является запрет на вождения на период от 6 месяцев до 3 лет.