Так, безкоштовну фахову психологічну допомогу можна отримати як в Україні, так і будучи за кордоном. Проєкт реалізує Програма розвитку ООН за фінансової підтримки ЄС.

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Гаряча лінія для психологічної підтримки в Україні та Європі

Поспілкуватися з досвідченими психологами можна у двох форматах: аудіоз’єднання та відеозв’язок. Якщо ж ви хочете поговорити по відеозв’язку, то скажіть про це оператору після з’єднання.

На лінії працюють фахові психологи з багаторічним досвідом, які пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями.

За якими номерами дзвонити

Для дзвінків з України гаряча лінія працює безкоштовно щодня з 10:00 до 20:00 за номером: 0-800-100-102.

Також оператори безкоштовно приймають дзвінки громадян України з інших країн:

Чехія: +420 800 012 058

Польща: +48 800 088 141

Франція: +33 805 080 466

Португалія: +351 800 780 756

Швеція: +46 20 160 46 46

Ірландія +353 1800 817 519

При цьому кількість країн, які підключені до мережі психологічної допомоги, буде розширюватися.

Ми можемо лише уявити, що доводиться відчувати громадянам України, коли на їхню долю випадають такі випробовування. Проте в наших силах активізувати й розширити наші зусилля, аби кожен українець та українка, де б вони не були, могли щонайменше отримати своєчасну та фахову психологічну допомогу,

– говорить керівник відділу місцевого розвитку Представництва ЄС в Україні Мартін Шрьодер.

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