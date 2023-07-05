Потяги до Німеччини: перевізник запускає прямі рейси з Києва до Берліна та Ганновера

Українцям буде значно простіше дістатися до Німеччини, адже з Києва планують запустити прямі потяги. Чеський перевізник RegioJet обіцяє рейси до кількох німецьких міст вже у 2024 році.

Приватний залізничний перевізник RegioJet планує запустити два прямих потяги з України до Німеччини. У наступному році мають з'явитися рейси Київ – Берлін та Київ – Ганновер. Останній також матиме зупинки в Дрездені та Лейпцигу.

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До Німеччини без пересадок

Про майбутній запуск прямого сполучення оголосив власник компанії RegioJet Радім Янчура.

Наші очікування щодо цього проєкту дуже оптимістичні, оскільки до Німеччини їздять набагато більше українців, ніж до Чехії,

– зазначив Янчура.

Поїзд з Києва до Берліна курсував до 2012 року. Однак німецька залізниця свого часу виставила комерційні умови, через які зросла вартість проїзду територією Німеччини. Тому напрямок став збитковим і маршрут закрили.

А зараз потяг RegioJet курсує з Німеччини до польського Перемишля, де пасажири мають пересідати у вагони "Укрзалізниці". Щоденний пасажиропотік — від 300 до 500 людей.

Плани співпраці

Чеська компанія планує також запустити новий рейс Прага – Чоп та отримати можливість заїзду власних поїздів до станції Мостиська-2 у Львівській області. А також обіцяють інвестувати в українську залізницю: електрифікувати ділянку Чоп – Мукачево та побудувати пасажирську платформу й пішохідний міст на станції Мостиська-2.

Нагадаємо, нещодавно Чехія запровадиладо Харкова, Полтави, Запоріжжя та Дніпра. Чеська залізнична компанія RegioJet домовилась із "‎Укрзалізницею" про розширення співпраці. Купуючи єдиний квиток з Праги до українських міст, можна не турбуватися про пересадки між потягами. Середня вартість такого квитка – від 65 до 72 євро.