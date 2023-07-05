Частный железнодорожный перевозчик RegioJet планирует запустить два прямых поезда из Украины в Германию. В следующем году должны появиться рейсы Киев – Берлин и Киев – Ганновер. Последний будет также останавливаться в Дрездене и Лейпциге.

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В Германию без пересадок

О предстоящем запуске прямого сообщения объявил владелец компании RegioJet Радим Янчура.

Наши ожидания по этому проекту очень оптимистичны, поскольку в Германию ездят гораздо больше украинцев, чем в Чехию,

– отметил Янчура.

Поезд из Киева в Берлин курсировал до 2012 года. Однако немецкая железная дорога в свое время выставила коммерческие условия, из-за которых возросла стоимость проезда по территории Германии. Поэтому направление стало убыточным и маршрут закрыли.

А теперь поезд RegioJet курсирует из Германии в польский Пшемысль, где пассажиры должны пересаживаться в вагоны "Укрзализныци". Ежедневный пассажиропоток - от 300 до 500 человек.

Планы сотрудничества

Чешская компания планирует также запустить новый рейс Прага – Чоп и получить возможность заезда собственных поездов на станцию Мостиска-2 во Львовской области. А также обещают инвестировать в украинскую железную дорогу: электрифицировать участок Чоп – Мукачево и построить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2.

Напомним, недавно Чехия ввела единый билет из Праги в Харьков, Полтаву, Запорожье и Днепр. Чешская железнодорожная компания RegioJet договорилась с "Укрзализныцей" о расширении сотрудничества. Покупая единый билет из Праги в украинские города, можно не беспокоиться о пересадках между поездами. Средняя стоимо такого билета – от 65 до 72 евро.