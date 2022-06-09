Проїзний за 9 євро у Німеччині: що варто знати про унікальний тариф на громадський транспорт

У Німеччині цьогоріч запровадили унікальний літній тариф на більшість видів громадського транспорту. Пересуватися країною можна лише за 9 євро на місяць. Однак у цієї урядової ініціативи є певні умови. Відповіді на найпоширеніші запитання – читайте далі у нашому матеріалі.

Так, з 1 червня і аж до 31 серпня громадяни Німеччини, українські біженці та іноземні туристи можуть придбати місячний проїзний "BahnCard 100 light" усього за 9 євро. На такий крок німецький уряд пішов, аби пом'якшити різке подорожчання палива та зростання цін на продукти в країні, що спровоковані російсько-українською війною. Крім цього, дешеві квитки повинні стимулювати людей менше користуватися власними автівками.

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Що потрібно знати про проїзний квиток в Німеччині за 9 євро

торік найдешевший абонемент на транспорт можна було купити у Мюнхені за 57 євро, найдорожчий – у Гамбурзі за 112,8 євро.

Пасажир купує квиток на конкретний календарний місяць літа. Тобто, якщо ви придбаєте проїзний, наприклад, в середині червня, то скористатися ним зможете лише до кінця червня. На липень доведеться купувати новий квиток.

Де продається проїзний "BahnCard 100 light"

в автоматах з квитками;

на стійках обслуговування пасажирів;

у співробітників в автобусах та поїздах;

через додатки DB Navigator (в Мюнхені), HVV App та HVV Switch App (в Гамбурзі), BVG Fahrinfo-App, BVG Ticket-App та Jelbi (в Берліні), KVB (в Кельні), VVS (в Штутгарті);

на сайті betterweiter.

Як користуватися проїзним у Німеччині

Маючи на руках квиток "BahnCard 100 light", можна пересуватися будь-яким транспортом, що курсує на малі відстані і входить до мережі ÖPNV: автобуси, метро, міські електрички, приміські електрички, трамваї та регіональні потяги. При цьому дозволено робити необмежену кількість пересадок у будь-якому місті Німеччини.

Чи справляється німецька система пасажирських перевезень

У поїздах далекого прямування ICE, IC, EC та Flixtrain проїзний не діє.

Відомо, що по всій країні продано вже понад 7 мільйонів проїзних. А у період 4 – 6 червня у Німеччині були перші довгі вихідні цього літа, пов'язані зі Трійцею. Тож у ці дні припав пік поїздок за квитком за 9 євро. Понад 400 поїздів були переповнені, а багатьом пасажирам довелося відмовитися від мандрівки.

Як і очікувалося, кампанія за 9 євро викликала великий ажіотаж у регіональних поїздах, що призвело до значного збільшення випадків завантаження по всій країні,

– сказав представник німецького перевізника DB Regio Ральф Дамде.

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