Можливі провокації у Чорногорії

Зокрема, про ймовірні провокації, які можуть виникнути 24 лютого 2023 року – у рік після початку великої російсько-української війни – попередило посольство України у Чорногорії.

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З огляду на низку інцидентів, які мали місце нещодавно, а також беручи до уваги наближення роковин повномасштабного збройного вторгнення Росії, Посольство не виключає можливості антиукраїнських провокацій чи безпекових інцидентів,

– йдеться у повідомленні відомства.

Крім цього, дипломати закликали українців бути пильними й обережними в публічних місцях, не наражати себе і близьких на небезпеку, уникати сумнівних ситуацій та не піддаватися на підбурювання.

У посольстві нагадали також, що кожен іноземець повинен дотримуватися усіх законів тієї країни, у якій перебуває. А про всі інциденти слід негайно повідомляти поліцію.