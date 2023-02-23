Возможны провокации в Черногории

В частности, о возможных провокациях, которые могут возникнуть 24 февраля 2023 – в год после начала великой российско-украинской войны – предупредило посольство Украины в Черногории.

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Учитывая ряд инцидентов, которые имели место недавно, а также принимая во внимание приближение годовщины полномасштабного вооруженного вторжения России, Посольство не исключает возможности антиукраинских провокаций или инцидентов безопасности,

– говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, дипломаты призвали украинцев быть бдительными и осторожными в публичных местах, не подвергать себя и близких опасности, избегать сомнительных ситуаций и не подвергаться подстрекательству.

В посольстве также напомнили, что каждый иностранец должен соблюдать все законы той страны, в которой находится. А обо всех инцидентах следует немедленно сообщать полиции.