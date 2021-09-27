Протилежна тенденція міграції: ким працюють іноземці в Україні

Поки спеціалісти у галузі соціоекономіки, демографії й економіки праці б'ють на сполох через масові виїзди українців до Європи, тисячі трудових мігрантів з Азії залюбки заповнюють звільнені вакансії в Україні. Так, для 26-річного туркмена Новруза Аллаярова нинішній приїзд в Україну вже є другим.

Іноземців в Україні приваблює не лише перспектива швидкого знаходження роботи, а й доступна освіта. Тому багато громадян інших держав паралельно з роботою навчаються в українських університетах.

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Історія Новруза Аллаярова

Уперше хлопець потрапив в Україну у 2013 році, коли навчався в Харківському автодорожньому університеті. Після закінчення вишу молодий фахівець повернувся на батьківщину.

Та вже у вересні 2020‑го Новруз Аллаяров приїхав у Київ для того, щоб вивчитися на англійського філолога. Та вступити до університету йому не вдалося. На це вплинув й карантин. Тому іноземець вирішив знайти роботу в Україні. Так юнак працевлаштувався в популярну службу швидкої доставки.

Хлопець працює з восьмої ранку до опівночі. Зізнається, що інколи зміни бувають ще довшими.

Якщо все добре і багато замовлень, то можна за місяць заробити до 50 тисяч гривень. Це хороші гроші. Та й Україна мені подобається: гарний клімат, можливість вільно займатися бізнесом,

– зазначає туркмен.

Новруз додає, що на його батьківщині мінімальна заробітна плата становить 270 доларів або 7,3 тисячі гривень.

Іноземців серед працівників в українських компаніях останнім часом стає дедалі більше. Переважають трудові мігранти у великих містах: Києві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі. Найчастіше громадяни інших держав працюють в Україні таксистами або кур'єрами у службах доставки, адже працевлаштування на ці посади не вимагає великих складнощів з підготовкою документів.