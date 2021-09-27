Иностранцев в Украине привлекает не только перспектива быстрого нахождения работы, но и доступное образование. Поэтому многие граждане других государств параллельно с работой учатся в украинских университетах.

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История Новруза Аллаярова

Впервые парень попал в Украину в 2013 году, когда учился в Харьковском автодорожном университете. После окончания вуза молодой специалист вернулся на родину.

Но уже в сентябре 2020-го Новруз Аллаяров приехал в Киев для того, чтобы выучиться на английского филолога. П оступить в университет ему не удалось. На это повлиял и карантин. Поэтому иностранец решил найти работу в Украине. Так юноша трудоустроился в популярную службу быстрой доставки.

Парень работает с восьми утра до полуночи. Признается, что иногда смен ы бывают еще длиннее.

Если все хорошо и много заказов, то можно за месяц заработать до 50 тысяч гривен. Это хорошие деньги. И Украина мне нравится: хороший климат, возможность свободно заниматься бизнесом,

– отмечает туркмен.

Новруз добавляет, что на его родине минимальная заработная плата составляет 270 долларов или 7,3 тысячи гривен.