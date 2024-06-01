Что известно об антитуристических протестах

В 2024 году туристическая сфера наконец вернулась на допандемийный уровень. Пока туроператоры и путешественники воспринимают это как праздник, жители популярных курортов встретили новость с грустью.

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Антитуристические протесты начались весной и к началу лета охватили немало европейских стран. Особенно сложная ситуация – в Испании. Протест стартовал на Канарских островах, а затем охватил и Балеарские, где от путешественников уже отгораживаются цепями.

Остановится ли туризм в Испанию

Несмотря на масштабные протесты, тревел-эксперты настроены оптимистично. Они отмечают, что об остановке развития туристической сферы в Испании пока не говорится.



Испания ежегодно принимает миллионы туристов / Unsplash

Страна и в дальнейшем будет радостно встречать путешественников. Отмечают, что в целом местные жители не против туристов и не видят в них врагов. Они лишь пытаются достичь баланса.

Как показывает наш опыт, местные жители не хотят прекращения туризма – они хотят баланса, который уважает их право жить в местах, которые мы любим посещать,

– говорится в сообщении.

Владельцы бизнесов уже обеспокоены тем, что из-за массовых протестов в Испанию сейчас прибыло меньше туристов, чем должно быть в этот период года.