Мер популярного курорту оголосив війну туристам: мандрівники – обурені

Новий день – нові новини з Іспанії, де тривають масштабні протести проти туристів. В епіцентрі скандальних подій Балеарські острови. Колись райське місце тепер кипить від взаємних звинувачень та скандалів. Участь у протестах взяв і мер Пальма-де-Майорки Хайме Мартінес.

За даними європейських ЗМІ, Мартінес вирішив суттєво зменшити кількість туристів, які прибувають до його міста, інформує Закордон 24. Для цього у Пальма-де-Майорці введуть суттєві обмеження.

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Зокрема, Мартінес планує обмежити оренду у місті. Мовиться про помешкання та автомобілі. Окрім того, хочуть зменшити кількість круїзних лайнерів, які можуть заходити у місцеві води. Також мер вважає, що заклади, гості яких влаштовують безлад, варто серйозно штрафувати.

До слова, війну з туристами не підтримали навіть під час засідання місцевої ради. Там наголосили, що рішення Мартінеса – поспішні.

Як відреагували туристи та власники бізнесів

У цьому протистоянні за відпочинок в Іспанії туристи та власники бізнесів опинилися на одному боці. Мандрівники обурені таким ставленням до них. Люди наголошують: вони чудово розуміють, що мають поважати острови та не спричиняти дискомфорт місцевим мешканцям. Водночас наголошують: варто не забувати, що китом, на якому тримається економіка Балеарських островів, є туризм. Саме від його розвитку залежить кількість робочих місць.

Якщо мандрівники не приїдуть, курорти втратять суттєві суми. До слова, деякі бізнеси вже відчули на собі негативні наслідки того, що у цей період приїхало набагато менше туристів, аніж зазвичай.

Водночас тревел-експерти припускають: вже невдовзі ситуація почне стабілізуватися. Ніхто не закриє Іспанію для туристів.