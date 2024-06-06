Через саміт лідерів Групи семи G7 прикордонний контроль в Італії діятиме з 14:00 5 червня до 14:00 18 червня. Про це рішення було оголошено Міністерством внутрішніх справ Італії.

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Італія відновила прикордонний контроль у червні

Сам саміт пройде з 13 по 15 червня, але прикордонний контроль триватиме більше. Це роблять через питання безпеки. Тимчасовий контроль буде відновлено на національних морських, сухопутних та повітряних кордонах.

Національні сухопутні, морські та повітряні кордони, відповідно до усталеної практики держав у разі таких подій, будуть тимчасово підлягати контролю,

– заявили в МВС Італії.

З 14:00 18 червня прикордонний контроль знову скасують. Залишиться лише контроль на кордоні зі Словенією, який продовжили до 18 грудня 2024 року.

Чинний тимчасовий прикордонний контроль Італії

Враховуючи Італію серед інших країн, у яких відновлено тимчасовий прикордонний контроль, відділ міграції та внутрішніх справ Комісії ЄС виявив, що Італія вважала за необхідне вжити таких заходів через ризик терористичної та насильницької діяльності та побоювання порушення громадського порядку та безпеки. які можуть відбутися до та під час саміту G7.

Наразі Італія має внутрішній прикордонний контроль на сухопутному кордоні зі Словенією, який був запроваджений ще 19 січня, мотивуючи це тим, що в ЄС існує підвищена загроза насильства після нападу на Ізраїль, а також ризик можливого тероризму.

Термін дії заходу, який мав закінчитися 19 червня, нещодавно продовжили до 18 грудня цього року.

Прикордонний контроль допомагає Італії запобігати нелегальному в'їзду тисяч іноземців. Зокрема, у березні цього року цей захід допоміг зупинити нелегальний в'їзд до країни 2 200 іноземців з жовтня 2023 року по березень 2024 року.