Центр "Пророк Самуїл" вже розпочав свою діяльність. У ньому будуть організовувати як групові, так і індивідуальні зустрічі.

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Детальніше про відкриття центру психологічної допомоги для українців

Центр психологічної допомоги для українців-католиків візантійського обряду в Італії створено з ініціативи релігійного товариства "Свята Софія" у співпраці з благодійним фондом "Карітас".

Отримати допомогу психолога можна за адресою via di Boccea, 478 у суботу та неділю в другій половині дня. Попередньо потрібно записатися за номером +39 389 905 90 45. Крім того, доступні консультації онлайн (наприклад, через Zoom).

Послугою можуть скористатися як дорослі, так і неповнолітні українці в Італії. В останньому випадку потрібна письмова згода батьків чи опікунів.

Психолог центру Катерина Чесневська пояснила, що "Пророк Самуїл" створений з метою поліпшення добробуту української спільноти в Італії та задля зменшення будь-яких проявів психологічного дискомфорту, викликаних різницею в культурних та ментальних особливостях країн.

Отець Марко Семеген, ректор собору Святої Софії, доповнив, що зараз українці в Італії зіштовхуються з багатьма викликами міграції, зокрема великий тиск створює пандемія коронавірусу. Тому надання фахових консультацій зараз є актуальним рішенням.

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